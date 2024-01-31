Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що держави – члени ЄС мають намір передати Україні щонайменше 21 мільярд євро у вигляді військової допомоги. Про це посадовець повідомив за результатами неформального засідання Ради міністрів оборони, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
Дивіться також П'ятеро лідерів ЄС вимагають посилити підтримку України й називають це "питанням життя і смерті"
Видатки на війну
За словами головного дипломата ЄС, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну держави-члени Євросоюзу вже витратили на військову допомогу для Києва 28 мільярдів євро. Втім, у 2024 році ця сума зросте.
Сьогодні ми запитали країни-члени про їхні зобов'язання на цей рік, і я все ще не маю повної відповіді. Але багато країн-членів надіслали свої пропозиції, і я можу сказати, що буде 21 мільярд євро у бюджеті на 2024 рік на військову допомогу Україні,
– наголосив Боррель.
Він зазначив, що збільшення видатків на військову допомогу для України "лише частина картини", але є й інші позитивні тенденції.
Навчання військових і поставки снарядів
- Також Боррель розповів про плани Євросоюзу продовжити підготовку українських військових. За його словами, до літа 2024 року країни – союзниці підготують 60 тисяч українських військових. Наразі навчання вже пройшли 40 тисяч українців.
- Крім того, дипломат прокоментував питання снарядів. Нагадаємо, що ЄС зобов'язався поставити Україні мільйон боєприпасів. Боррель уточнив, що Києву вже передали 330 тисяч боєприпасів. Упродовж березня ЗСУ мають отримати – ще 200 тисяч. Загалом наразі ЄС здатний виконати свою обіцянку наполовину.