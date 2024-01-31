Під час неформальної зустрічі міністри оборони ЄС домовились провести тренування ще для 20 тисяч українських військовослужбовців. Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

Зверніть увагу Інтенсивність бойових дій зростає, ми не бачимо світла в кінці тунелю, – Боррель

За його словами, наразі Євросоюз вже підготував майже 40 тисяч військових.

Ми майже досягли мети в 40 000 українських солдатів, які пройшли підготовку в рамках нашої тренувальної місії в Україні. Сьогодні ми домовились про те, щоб підготувати ще 20 000 солдатів. (…) До кінця літа ця цифра сягне 60 000, а ви знаєте, що хороша підготовка означає порятунок життів на полі бою,

– наголосив Боррель.

Яка ситуація з постачанням боєприпасів

Боррель також прокоментував зобов'язання Євросоюзу поставити Україні мільйон снарядів. Головний дипломат заявив, що станом на січень 2024 року ЄС вже передав Україні 330 тисяч боєприпасів. Окрім того, очікують, що упродовж березня ЗСУ мають отримати ще 200 тисяч боєприпасів. Загалом це становитиме понад 52% від потреби.