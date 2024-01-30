Про це заявив голова європейської дипломатії. Жозеп Боррель наголосив, щоб антиросійські санкції були ефективними, необхідна повна співпраця партнерів.

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"Війна триває. Не бачимо світла в кінці тунелю"

Боррель зауважив, що війна Росії проти України стала яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН. Дипломат переконаний, що це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.

Верховний представник Євросоюзу наголосив, що суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними.

"І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", – сказав очільник зовнішньополітичної служби ЄС.

Також він зауважив, що для захисту цих принципів Євросоюз запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину.

Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю,

– підкреслив Боррель.

Додав, для того, щоб ці санкції були ефективними, необхідна повна співпраця партнерів. Дипломат зазначив, що за торгівлею з Росією уважно стежать. У ЄС намагаються проаналізувати, які саме механізми дозволяють обходити санкції.

Боррель наголосив, що партнери повинні посилити співпрацю з цього приводу. Адже потрібні тісніші партнерства для вирішення глобальних викликів, а тісніші партнерства є ключовою метою Global Gateway.

"Так, ми повинні будувати інфраструктуру. Так, ми маємо збільшити зв'язок нашого простору. Але все це на службі політичної мети, яка полягає в збільшенні нашого партнерства та спільному кращому майбутньому шляхом розширення економічних зв'язків, а також захисту тих самих цінностей", – зазначив він.

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