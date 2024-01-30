Об этом заявил глава европейской дипломатии. Жозеп Боррель подчеркнул, чтобы антироссийские санкции были эффективными, необходимо полное сотрудничество партнеров.

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"Война продолжается. Не видим света в конце тоннеля"

Боррель заметил, что война России против Украины стала ярким напоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН. Дипломат убежден, что это лучший способ обеспечить мир и безопасность в мире.

Верховный представитель Евросоюза подчеркнул, что суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми.

"И мы должны избегать возвращения в мир, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут менять границы в одностороннем порядке", – сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

Также он отметил, что для защиты этих принципов Евросоюз ввел существенные санкции против России, которые значительно ослабили ее военную машину.

Но все равно они там, а война продолжается. И если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля,

– подчеркнул Боррель.

Добавил, для того, чтобы эти санкции были эффективными, необходимо полное сотрудничество партнеров. Дипломат отметил, что за торговлей с Россией внимательно следят. В ЕС пытаются проанализировать, какие именно механизмы позволяют обходить санкции.

Боррель отметил, что партнеры должны усилить сотрудничество по этому поводу. Ведь нужны более тесные партнерства для решения глобальных вызовов, а более тесные партнерства являются ключевой целью Global Gateway.

"Да, мы должны строить инфраструктуру. Да, мы должны увеличить связь нашего пространства. Но все это на службе политической цели, которая заключается в увеличении нашего партнерства и общем лучшем будущем путем расширения экономических связей, а также защиты тех же ценностей", – отметил он.

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