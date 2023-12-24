Жозеп Боррель призвал более активно поддерживать Украину. Это связано с его убеждением, что российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную войну в ближайшее время.

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ЕС должен мобилизовать свои возможности

Боррель подчеркнул, что в Украине на карту поставлено существование Европейского Союза, поэтому следует обратить внимание на опасность, угрожающую европейской демократии.

Путин решил продолжать войну до окончательной победы,

– сказал дипломат.

По его словам, успех России зависит от того, удастся ли привлечь на поле боя как можно больше людей. Он подчеркнул, что если Евросоюз не изменит курс и не мобилизует все возможности, тогда Путину выиграть войну в Украине.

Глава дипломатии ЕС пояснил, что российский президент не может удовлетвориться "куском Украины" и позволить остальной территории принадлежать к Евросоюзу. В то же время он напомнил, что Путин надеется на выборы в США. Боррель сказал, что нужно готовиться к длительному конфликту с высокой интенсивностью.

В то же время он убежден, что Путин ошибается в расчетах своей армии и недостаточной реакцией Запада.

Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей с царем, с Советами, а теперь с Путиным. Это константа России, ее политическая идентичность и, как следствие, угроза для ее соседей – и особенно для нас,

– подытожил Жозеп Боррель.

Путин намекает Западу на сделку и прекращение огня