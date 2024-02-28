Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, що Боррель звернув увагу на певний етап виконання бойових дій, а не говорив по війну в цілому. Водночас підтримка України з боку західних партнерів дозволить не допустити розвитку гіршого сценарію.

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Європа не залишить нас без допомоги

Світан наголосив, що Боррель імовірно зважав на якусь критичну ситуацію, пов'язану з оснащенням українського війська технікою та боєприпасами. Воно є і зараз, проте якщо не буде додаткового фінансування з боку США, тоді ЗСУ доведеться переходити у глуху оборону та навіть десь відходити. Також розташовувати лінії оборони вздовж річок.

Росія точно не зможе виграти війну, адже має невеликий воєнний потенціал. Водночас територія України є занадто великою і ще є в наявності десятки мільйонів українців. Росіяни можуть вигравати якісь локальні битви, але у війні їм не перемогти,

– зазначив військовий експерт.

Механізмів, як зупинити росіян і не дозволити їм виграти війну, доволі багато. Україні, як зауважив полковник запасу ЗСУ, в цьому навіть допомагає географія та закони фізики. Усі західні береги українських річок є вищими східних, а тому є нездоланною перепоною для росіян. За умови, якщо ЗСУ матиме навіть невелику кількість техніки та боєприпасів для стримування ворога.

"Водночас немає жодного катастрофічного сценарію для України, на будь-якому етапі війни будемо намагатися зупинити росіян і на якомусь зупинимо. До того ж Європа точно не залишить Україну без допомоги", – впевнений Роман Світан.

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