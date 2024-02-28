Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив у розмові з 24 Каналом, що Боррель звернув увагу на певний етап виконання бойових дій, а не говорив по війну в цілому. Водночас підтримка України з боку західних партнерів дозволить не допустити розвитку гіршого сценарію.
До теми Він не переможе в Україні, – радник Макрона пояснив, що лідери ЄС приготували для Путіна
Європа не залишить нас без допомоги
Світан наголосив, що Боррель імовірно зважав на якусь критичну ситуацію, пов'язану з оснащенням українського війська технікою та боєприпасами. Воно є і зараз, проте якщо не буде додаткового фінансування з боку США, тоді ЗСУ доведеться переходити у глуху оборону та навіть десь відходити. Також розташовувати лінії оборони вздовж річок.
Росія точно не зможе виграти війну, адже має невеликий воєнний потенціал. Водночас територія України є занадто великою і ще є в наявності десятки мільйонів українців. Росіяни можуть вигравати якісь локальні битви, але у війні їм не перемогти,
– зазначив військовий експерт.
Механізмів, як зупинити росіян і не дозволити їм виграти війну, доволі багато. Україні, як зауважив полковник запасу ЗСУ, в цьому навіть допомагає географія та закони фізики. Усі західні береги українських річок є вищими східних, а тому є нездоланною перепоною для росіян. За умови, якщо ЗСУ матиме навіть невелику кількість техніки та боєприпасів для стримування ворога.
"Водночас немає жодного катастрофічного сценарію для України, на будь-якому етапі війни будемо намагатися зупинити росіян і на якомусь зупинимо. До того ж Європа точно не залишить Україну без допомоги", – впевнений Роман Світан.
Більше про заяву Жозепа Борреля
- Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ заявив в інтерв'ю іспанському виданню El País, що результат війни Росії проти України може вирішитися у найближчі місяці.
- Він зауважив, що "Путін і Трамп ще не перемогли", проте вони можуть здобути перемогу на президентських виборах. Саме тому Європі час прокинутися. Хоча Євросоюз вже надавав Україні всебічну допомогу більшу, ніж США, однак потрібно ще посилити її підтримку, щоб прискорити перемогу Києва у війні.
- Боррель впевнений, що європейські країни "не до кінця розуміють", що відбувається в Україні. Росія, за його словами, є тоталітарним режимом, який "знищує своїх опонентів, таких як Навальний". Тому постає питання, чи хочуть європейці, щоб цей режим "з'явився на порозі Європи і контролював 36% світового ринку зерна".
- Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ додав, що європейським країнам необхідно взяти на себе відповідальність та підвищити власну обороноздатність, щоб бути готовими "до будь-яких вірогідностей".
- Раніше Боррель заявив, що Євросоюз з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надав військової допомоги Києву на 28 мільярдів євро. Проте у 2024 році Україна має отримати ще 21 мільярд євро.