Где-то позиции уже готовы, а где-то – роются. Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев, заметив, что фортификационные сооружения, которые копаются, расположены далеко от линии фронта, которую держат наши воины.

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Какова оборона на Авдеевском направлении

Боец ВСУ рассказал, если двигаться исключительно по населенным пунктам, их можно захватывать с большой скоростью. Другое дело – держать оборону в полях, поэтому заготовленные фортификационные сооружения чрезвычайно важны. Это не просто выкопанный окоп, а заранее выстроенная линия обороны, которая иногда залита бетоном, чтобы можно было выдерживать нашествия врага.

Обратите внимание! Бои продолжаются за пределами Авдеевки. Мощно работает артиллерия врага, его FPV-дроны и техника. Кроме этого, в огромном количестве наступает пехота.

Выезжая на Горловское направление, 3 – 4 месяца техника рыла постоянно. Кое-где не внутрь от фронта, а по линии – километр левее, где уже военные максимально готовы и можно держать оборону, километр правее, где пока воины роют и готовят позиции, еще не все перекрыто, но динамика точно идет.

Эти фортификационные сооружения, которые сейчас копают, еще довольно далеко от той линии фронта, которую держит наше войско. Это уже максимально будут "страховые" позиции, за которые можно будет цепляться довольно долгое время. Очень не хотелось бы, чтобы даже к этим фортификационным сооружениям нашей армии пришлось отступить,

– подчеркнул Евгений Иевлев.

Украинские военные 9 месяцев героически держали оборону Бахмута, пока оккупанты не сделали из него бетонную пустыню. Такая же история с Авдеевкой, полгода враг превращал город в большую гору кирпича. Поэтому понятно, что "страховые" позиции – подготовка на будущее, такая перестраховка, если фронт будет двигаться западнее Авдеевки.

Какая сейчас ситуация в районе Авдеевки