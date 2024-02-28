Десь позиції вже готові, а десь – риються. Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що фортифікаційні споруди, які копаються, розташовані далеко від лінії фронту, яку тримають наші воїни.

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Якою є оборона на Авдіївському напрямку

Боєць ЗСУ розповів, якщо рухатися винятково по населених пунктах, їх можна захоплювати з великою швидкістю. Інша справа – тримати оборону в полях, тому заготовлені фортифікаційні споруди надзвичайно важливі. Це не просто викопаний окоп, а заздалегідь вибудована лінія оборони, яка подекуди залита бетоном, щоб можна було витримувати навали ворога.

Зауважте! Бої продовжуються за межами Авдіївки. Потужно працює артилерія ворога, його FPV-дрони та техніка. Крім цього, у величезній кількості наступає піхота.

Виїжджаючи на Горлівський напрямок, 3 – 4 місяці техніка рила постійно. Подекуди не всередину від фронту, а по лінії – кілометр лівіше, де вже військові максимально готові й можна тримати оборону, кілометр правіше, де поки воїни риють та готують позиції, ще не все перекрито, але динаміка точно йде.

Ці фортифікаційні споруди, які зараз копають, ще доволі далеко від тієї лінії фронту, яку тримає наше військо. Це вже максимально будуть "страхові" позиції, за які можна буде чіплятися доволі довгий час. Дуже не хотілося б, щоб навіть до цих фортифікаційних споруд нашому війську довелося відступити,

– наголосив Євген Ієвлєв.

Українські військові 9 місяців героїчно тримали оборону Бахмуту, допоки окупанти не зробили з нього бетонну пустелю. Така ж історія з Авдіївкою, пів року ворог перетворював місто на велику гору цегли. Тому зрозуміло, що "страхові" позиції – підготовка на майбутнє, таке перестрахування, якщо фронт рухатиметься західніше від Авдіївки.

Яка зараз ситуація у районі Авдіївки