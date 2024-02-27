Бригада побажала успіхів підрозділам, що замінять бригаду на позиціях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 110 окремої механізованої бригади.

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Що повідомила бригада

Бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про свою першу ротацію за два роки повномасштабної війни з Росією.

Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам, що нас змінили, бажаємо витримки та якомога більше знищити російських військових,

– мовиться у повідомленні бригади.

Також бійці висловили подяку Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу. Вони зазначили, що без їхнього сприяння "було б набагато важче стримувати навалу окупантів".

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