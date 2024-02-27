Бригада пожелала успехов подразделениям, что заменят бригаду на позициях. Об этом сообщили на фейсбук-странице 110 отдельной механизированной бригады.

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Что сообщила бригада

Бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручка сообщила о своей первой ротации за два года полномасштабной войны с Россией.

Мы выходим на отдых. Выходим с высоко поднятой головой. За два года противостояния наконец ротация. Мы будем набираться сил, чтобы снова бить врага. Подразделениям, что нас сменили, желаем выдержки и как можно больше уничтожить российских военных,

– говорится в сообщении бригады.

Также бойцы выразили благодарность Авдеевской, Мирноградской, Покровской военно-гражданской администрации и руководству Авдеевского коксохимического завода. Они отметили, что без их содействия "было бы гораздо труднее сдерживать нашествие оккупантов".

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