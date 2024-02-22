Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий высказался относительно выхода ВСУ из Авдеевки. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Читайте также Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы вовремя получила боеприпасы, – Кулеба
Россия заплатила высокую цену за Авдеевку
Лиховий отметил, что от Владимира Зеленского и командования звучали оценки, что Россия имела значительное преимущество во время завершающего этапа Авдеевской операции, и именно поэтому эта операция так закончилась.
Даже в таких условиях можно сказать, вот мне сегодня понравилась фраза: "Еще одна такая Авдеевка, и у Путина не останется армии",
– подчеркнул спикер.
Лиховий дал понять, что во время активной фазы Россия потеряла 47 000 солдат при наступлении на один городок. Он отметил, что Авдеевка была форпостом, который сдерживал, перемалывал и истощал российские резервы и ресурсы. И это продолжалось 10 лет.
Россия продолжает терять людей и технику
Спикер добавил, что несмотря на все обстоятельства на направлении ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки было ликвидировано или выведено из строя 515 оккупантов. Кроме этого было уничтожено или повреждено 1 РСЗО, 1 ПТРК, 4 танка, 6 артиллерийских систем, 14 бронемашин, 20 автомобилей, а также поражено или нейтрализовано 328 БпЛА.
Он добавил, что среди уничтоженной техники есть 3 квадроцикла, с помощью которых оккупанты тоже пытаются наступать, самоходная гаубица "Мста-С" и пушка "Рапира". Также российские захватчики потеряли 5 складов боеприпасов.
Что говорят на Западе о ситуации с Авдеевкой
- Недавно представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер отметил, что Владимир Путин не смог получить преимущество в войне против Украины на фоне захвата Россией Авдеевки. Он согласился с мнением, что оккупантам удалось захватить город из-за того, что Конгресс США до сих пор не принял пакет помощи нашему государству, в результате чего Украина "не смогла должным образом обеспечить вооружением свои войска".
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно назвал захват россиянами Авдеевки их первым заметным военным успехом за последние месяцы. По его мнению, причина заключается в значительной поддержке России со стороны КНДР и Ирана, а также в наращивании страной-агрессором собственного производства вооружения и мобилизации большего количества сил.