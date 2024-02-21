Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, благодаря чему россиянам удалось оккупировать Авдеевку, и какие последствия это событие будет иметь на дальнейшую ситуацию на фронте.

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Почему Россия смогла взять Авдеевку

Столтенберг назвал захват Авдеевки первым заметным военным успехом России за последние месяцы.

По мнению генсека, стране – агрессорке удалось его достичь благодаря "значительной военной поддержке от Ирана и Северной Кореи", наращиванию собственного производства вооружения и мобилизации большего количества сил.

Справка: Reuters пишет, что Иран мог передать России около 400 баллистических ракет с дальностью до 700 км. Часть переданных ракет – из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в частности Zolfaghar. Такая ракета способна уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. Поставки начались в начале января.

Что означает потеря города

Столтенберг подчеркнул, что потеря населенного пункта стала доказательством сложной ситуации на поле боя. В то же время он уверен, что это не принесло России стратегической победы.

Эта битва доказала, что Москва ради даже незначительных территориальных успехов готова жертвовать большим количеством своих солдат.

Потеря Авдеевки также показала, что союзники по НАТО должны продолжать оказывать Украине военную помощь.

В то же время эта история показала, что Украина сама должна быть готова мобилизовать личный состав, необходимый для отпора российской агрессии.

Оккупация Авдеевки: последние новости