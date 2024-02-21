Иран передал России около 400 баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на 6 анонимных источников, 3 из которых – иранские.

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Что известно об этих ракетах

Как заявило агентство, часть переданных ракет принадлежит к семейству баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Такие ракеты могут бить по объектам на расстоянии от 300 до 700 километров.

По данным издания, поставки начались в начале января. Это произошло после заключения соглашения между военными и представителями службы безопасности России и Ирана в конце прошлого года. Эти встречи проходили в Тегеране и Москве.

Иранский чиновник на условиях анонимности заявил, что было по меньшей мере 4 поставки ракет. По словам источника, в ближайшие недели их будет больше. Другой анонимный высокопоставленный иранский чиновник заявил, что часть оружия была отправлена в Россию кораблем через Каспийское море. Остальные баллистические ракеты перевезли самолетом. Он также заявил, что поставок будет больше, и добавил, что иранцам "разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем".

Также агентство пообщалось с анонимным чиновником из США. Он отметил, что Вашингтон видел свидетельство активного продвижения переговоров между Россией и Ираном, но пока нет никаких признаков того, что поставки баллистических ракет действительно произошли.

По этому поводу 24 Канал обратился в ГУР МО за комментарием. Представитель пресс-службы Андрей Юсов дал понять, что украинская разведка в настоящее время проверяет обнародованную СМИ информацию.

Данная информация проверяется и уточняется,

– заявил он.

К слову, в материале агентства отмечается, что срок действия ограничений Совета Безопасности ООН на экспорт Ираном некоторых ракет, БПЛА и других технологий истек в октябре 2023 года. При этом США и ЕС сохранили санкции в отношении иранской программы баллистических ракет. Причиной стали опасения Вашингтона и Брюсселя по поводу экспорта Тегераном оружия его прокси на Ближнем Востоке и в Россию.