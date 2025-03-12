Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что речь идет об определенных гибридных угрозах. Благодаря учениям страны будут иметь возможность использовать ресурсы своих партнеров.

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Чего ждать от совместных учений

Совместные учения России, Китая и Ирана проходят с 2019 года. В этом году они происходят уже в пятый раз и именно сейчас их мир воспринимает как угрозу Западу.

Эти три страны, по словам руководителя ЦПИ, имеют ряд общих интересов, связанных с Ближним Востоком и Тихим океаном. То есть там, где важную роль играет именно флот.

Интересно! В Вашингтоне растет беспокойство относительно стратегического партнерства стран. В то же время Дональд Трамп заявил, что он "совсем не обеспокоен" демонстрацией силы трех противников США. Президент добавил. что Америка сильнее "всех их вместе взятых".

Иран, Китай и Россия пытаются наращивать взаимодействие для использования относительно общего флота для различных "вопросов" в регионах, где это нужно. Таким образом каждая из стран при необходимости может обратиться к партнеру для использования их возможностей и флотов.

Говорится о гибридных угрозах, угрозы, связанные с террористическими действиями против танкеров, которые перевозят нефть,

– пояснил он.

Коваленко добавил, что такие учения имеют стратегическую цель для защиты интересов этих стран. Говорится сугубо об использовании портов и кораблей.