Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що мовиться про певні гібридні загрози. Завдяки навчанням країни матимуть можливість використовувати ресурси своїх партнерів.

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Чого чекати від спільних навчань

Спільні навчання Росії, Китаю та Ірану відбуваються з 2019 року. Цього року вони відбуваються вже вп'яте і саме зараз їх світ сприймає як загрозу Заходу.

Ці три країни, за словами керівника ЦПД, мають низку спільних інтересів, пов'язаних з Близьким Сходом та Тихим океаном. Тобто там, де важливу роль відіграє саме флот.

Цікаво! У Вашингтоні зростає занепокоєння щодо стратегічного партнерства країн. Водночас Дональд Трамп заявив, що він "зовсім не стурбований" демонстрацією сили трьох противників США. Президент додав. що Америка сильніша за "всіх їх разом узяті".

Іран, Китай та Росія намагаються нарощувати взаємодію для використання відносно спільного флоту для різних "питань" у регіонах, де це потрібно. В такий спосіб кожна з країн при потребі може звернутись до партнера для використання їхніх можливостей та флотів.

Мовиться про гібридні загрози, загрози, пов'язані з терористичними діями проти танкерів, які перевозять нафту,

– пояснив він.

Коваленко додав, що такі навчання мають стратегічну ціль для захисту інтересів цих країн. Мовиться суто про використання портів та кораблів.