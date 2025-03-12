Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, до яких дій проти Росії може вдатися президент США, якщо Владімір Путін відмовиться від перемир'я. Також Трамп зазначив 12 березня, що "уповноважені люди" прямують до Росії, щоб провести мирні переговори щодо можливості припинення вогню.

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Путіну встановили термін

Коваленко пояснив, які інструменти мають США для того, щоб вплинути на Путіна у разі його відмови.

Так, Трамп одразу заявив, що у нього може бути особиста розмова з Путіним.

Це ставка на те, що Путін не зможе відмовити Трампу, оскільки образить президента США і отримає потужну відповідь. Тому і ставиться такий запобіжник,

– наголосив керівник ЦПД.

Також США зможуть тиснути на Росію, використовуючи санкції. Сенатор Ліндсі Грем оголосив, що планує законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії. Ці обмеження будуть діяти не тільки проти самої Росії, але й країн, що купують російські товари.

До слова. Республіканець Ліндсі Грем запропонував запровадити нові санкції проти Росії щодо банківського сектору й енергетики. Грем впевнений, якщо росіяни не підуть на перемир'я, США мають ввести проти них "пекельні санкції".

Якщо повністю зупинити експорт російської нафти, то Росія не зможе фінансувати війну. Однак США тут мають працювати спільно з Європою. У разі запровадження обмежень проти нафтового сектору Росії, європейські країни мають підтримати потужні санкції США,

– зауважив він.

Паралельно з цим можуть бути знижені ціни на нафту – хоча б до 40 доларів за барель. Це, на думку керівника ЦПД, буде додатковим ударом по російській економіці.

Чи здатні Сполучені Штати Америки впливати у такий спосіб на ціни, залишається відкритим питанням. Розмови про це велися, але вони поки не вплинули на рішення ОПЕК. На жаль, ця дискусія зникла з інформаційного поля,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Він додав, що потрібно дочекатися відповіді Росії. Путіну встановили термін до кінця поточного тижня – початку наступного.

Нагадаємо, що член Республіканської партії Борис Пінкус вважає, що перед Трампом стоїть важливе випробування – як він відреагує у разі відмови Путіна йти на 30-денне перемир'я. За словами Пінкуса, він хотів би, щоб Путін відмовив, бо тоді Трамп має показати свою стратегію "мир через силу". Наразі, на його думку, ми "бачимо хаос".