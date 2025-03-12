Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова американсього президента.
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У середу, 12 березня, Дональд Трамп заявив, що США мають успіх в організації припинення вогню в Україні. Наразі його представники прямують до Росії – "тепер справа за Росією".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова американсього президента.
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