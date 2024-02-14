Как понять, что враг готовится к массированной атаке, рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Когда ждать следующую массированную атаку

Сейчас враг не прекращает дроновые атаки на юге страны, проводя их почти ежедневно. По словам полковницы, противник пытается держать уровень напряжения стабильно высоким накануне второй годовщины российского вторжения.

Наблюдали мы также активность грузовой авиации, которая снова выполняла рейсы по маршруту Тегеран – Москва, что может свидетельствовать о перевозке специфического военного груза как в виде уже готовых дроновых изделий, так и в виде запчастей, которые будут использованы для изготовления их на территории России,

– сообщила Наталья Гуменюк.

Как отметила спикер, сам факт такой активности предшествует более массированным российским атакам.

Враг готовится

Гуменюк подчеркнула, что россияне продолжают накопление определенного ресурса. Для подготовки массированной атаки им нужно не менее 10 суток. Ориентировочно именно такой интервал они выдерживают. Однако на продолжительность этого интервала влияет и украинская активность, в частности удары по вражеским аэродромам и местам дислокаций личного состава и техники.

Спикер заверила, что наша активность происходит. Она вспомнила за поражение БДК "Цезарь Куников" в Крыму. Гуменюк отметила, что, вероятно, это повлияет на планы врага, они могут измениться.

В то же время пресс-секретарь отметила, что дата следующего массированного удара нам не известна. О ней не могут знать еще и сами россияне.

Они готовятся и могут применить подобную атаку, надо это понимать, для того чтобы адекватно среагировать,

– сказала военная.

Кроме того, Гуменюк напомнила, что даже в паузах между массированными атаками враг наносит точечные удары.

Напомним, что последняя комбинированная массированная атака состоялась 7 февраля. Тогда Россия впервые ударила по Киеву новой ракетой ""Циркон". Враг традиционно начал бить "Шахедами" еще ночью, а потом утром запустил ракеты различного типа, в частности "Калибры", "Искандер-М", С-300, Х-101/Х-555/Х-55 и Х-22. В общем россияне атаковали Украину 20 беспилотниками и 44 ракетами. Силам ПВО удалось сбить 29 ракет и 15 дронов.

В результате удара по Киеву погибли 5 человек. Сегодня, 14 февраля, в больнице умерла еще одна пострадавшая киевлянка – 39-летняя владелица питомника собак.