Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя удар "Цирконом" по Киеву. Поскольку ракету удалось сбить, очередной миф о вундерваффе отошел в прошлое.

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"Очевидно, это были испытания "Циркона" по ударам по наземным целям, поскольку это противокорабельная ракета", – отметил Попович.

Так, этот испытательный акт показал, что расхваливание "Циркона", в частности в исполнении Владимира Путина, расходится с реальностью. Нет такой ракеты, которую невозможно сбить, – все, что сделал человек, он может и уничтожить.

Россияне могут сделать выводы

То, что "неуловимая" ракета оказалась уязвимой к украинской ПВО, должно было расстроить оккупантов. Поэтому они могут сделать определенные выводы и попытаться усовершенствовать "Циркон".

Эту ракету могут передать на доработку, поскольку нельзя, чтобы она расходилась со словами Владимира Путина, что ее сбить невозможно. Но наши ее сбили,

– добавил Попович.

Обратите внимание! В ситуации с "Цирконом" существуют две параллельные реальности. В первой Россия создала гиперзвуковое оружие, которое якобы невозможно перехватить, а во второй речь идет о гибриде "Кинжала" и П-800 "Оникс".

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