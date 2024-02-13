Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя удар "Цирконом" по Киеву. Поскольку ракету удалось сбить, очередной миф о вундерваффе отошел в прошлое.
Вашему вниманию Под ударом оказалось 6 областей, есть погибшие: все, что известно о массированной атаке 7 февраля
"Очевидно, это были испытания "Циркона" по ударам по наземным целям, поскольку это противокорабельная ракета", – отметил Попович.
Так, этот испытательный акт показал, что расхваливание "Циркона", в частности в исполнении Владимира Путина, расходится с реальностью. Нет такой ракеты, которую невозможно сбить, – все, что сделал человек, он может и уничтожить.
Россияне могут сделать выводы
То, что "неуловимая" ракета оказалась уязвимой к украинской ПВО, должно было расстроить оккупантов. Поэтому они могут сделать определенные выводы и попытаться усовершенствовать "Циркон".
Эту ракету могут передать на доработку, поскольку нельзя, чтобы она расходилась со словами Владимира Путина, что ее сбить невозможно. Но наши ее сбили,
– добавил Попович.
Россия запустила по Украине "Циркон": основное
- Первыми предположили, что 7 февраля враг применил по Киеву именно "Циркон", в издании Defense Express. На обломках заметили маркировку "3М22", что соответствует этой ракете.
- В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ) отметили, что идентификация обломков затруднена тем, что ракета не соответствует заявленным в России тактико-техническим характеристикам.
- В конце концов представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что 7 февраля россияне действительно запустили по Киеву "Циркон". Он отметил, враг дальше будет атаковать Украину оружием, которое летит по баллистической траектории.