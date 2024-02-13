Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, коментуючи удар "Цирконом" по Києву. Оскільки ракету вдалося збити, черговий міф про вундерваффе відійшов у минуле.

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"Очевидно, це були випробування "Циркону" з ударів по наземних цілях, оскільки це протикорабельна ракета", – зазначив Попович.

Так, цей випробувальний акт показав, що розхвалювання "Циркону", зокрема у виконанні Владіміра Путіна, розходиться з реальністю. Немає такої ракети, яку неможливо збити, – усе, що зробила людина, вона може й знищити.

Росіяни можуть зробити висновки

Те, що "невловна" ракета виявилася вразливою до української ППО, мало засмутити окупантів. Тому вони можуть зробити певні висновки й спробувати удосконалити "Циркон".

Цю ракету можуть передати на доопрацювання, оскільки ж не можна, щоб вона розходилася зі словами Владіміра Путіна, що її збити неможливо. Але наші її збили,

– додав Попович.

Зверніть увагу! У ситуації з "Цирконом" існують дві паралельні реальності. У першій Росія створила гіперзвукову зброю, яку буцімто неможливо перехопити, а в другій ідеться про гібрид "Кинджалу" і П-800 "Онікс".

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