Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович, коментуючи удар "Цирконом" по Києву. Оскільки ракету вдалося збити, черговий міф про вундерваффе відійшов у минуле.
До вашої уваги Під ударом опинилося 6 областей, є загиблі: все, що відомо про масовану атаку 7 лютого
"Очевидно, це були випробування "Циркону" з ударів по наземних цілях, оскільки це протикорабельна ракета", – зазначив Попович.
Так, цей випробувальний акт показав, що розхвалювання "Циркону", зокрема у виконанні Владіміра Путіна, розходиться з реальністю. Немає такої ракети, яку неможливо збити, – усе, що зробила людина, вона може й знищити.
Росіяни можуть зробити висновки
Те, що "невловна" ракета виявилася вразливою до української ППО, мало засмутити окупантів. Тому вони можуть зробити певні висновки й спробувати удосконалити "Циркон".
Цю ракету можуть передати на доопрацювання, оскільки ж не можна, щоб вона розходилася зі словами Владіміра Путіна, що її збити неможливо. Але наші її збили,
– додав Попович.
Росія запустила по Україні "Циркон": основне
- Першими припустили, що 7 лютого ворог застосував по Києву саме "Циркон", у виданні Defense Express. На уламках помітили марковання "3М22", що відповідає цій ракеті.
- У Київському науково-дослідному інституті судових експертиз (КНДІСЕ) зазначили, що ідентифікація уламків ускладнена тим, що ракета не відповідає заявленим у Росії тактико-технічним характеристикам.
- Зрештою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що 7 лютого росіяни дійсно запустили по Києву "Циркон". Він наголосив, ворог далі атакуватиме Україну зброєю, яка летить балістичною траєкторією.