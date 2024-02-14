Як зрозуміти, що ворог готується до масованої атаки, розповіла в ефірі телемарафону речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

Дивіться також Масована атака на Київ 7 лютого: кількість жертв зросла через тиждень після удару

Коли чекати наступну масовану атаку

Наразі ворог не припиняє дронові атаки на півдні країни, проводячи їх майже не щодня. За словами полковниці, противник намагається тримати рівень напруження стабільно високим напередодні другої річниці російського вторгнення.

Спостерігали ми також активність вантажної авіації, яка знову виконувала рейси маршрутом Тегеран – Москва, що може свідчити про перевезення специфічного військового вантажу як у вигляді вже готових дронових виробів, так і у вигляді запчастин, які будуть використані для виготовлення їх на території Росії,

– повідомила Наталія Гуменюк.

Як зазначила речниця, сам факт такої активності передує більш масованим російським атакам.

Ворог готується

Гуменюк наголосила, що росіяни продовжують накопичення певного ресурсу. Для підготовки масованої атаки їм потрібно щонайменше 10 діб. Орієнтовно саме такий інтервал вони витримують. Однак на довготривалість цього інтервалу впливає і українська активність, зокрема удари по ворожих летовищах і місцях дислокацій особового складу і техніки.

Пані речниця запевнила, що наша активність відбувається. Вона згадала за ураження ВДК "Цезар Куніков" у Криму. Гуменюк зауважила, що, ймовірно, це вплине на плани ворога, вони можуть змінитися.

Водночас речниця зазначила, що дата наступного масованого удару нам не відома. Про неї не можуть знати ще й самі росіяни.

Вони готуються і можуть застосувати подібну атаку, треба це розуміти, для того щоб адекватно зреагувати,

– сказала військова.

Крім того, Гуменюк нагадала, що навіть у паузах між масованими атаками ворог завдає точкових ударів.

Нагадаємо, що остання комбінована масована атака відбулася 7 лютого. Тоді Росія вперше вдарила по Києву новою ракетою "Циркон". Ворог традиційно розпочав бити "Шахедами" ще вночі, а потім вранці запустив ракети різного типу, зокрема "Калібри", "Іскандер-М", С-300, Х-101/Х-555/Х-55 та Х-22. Загалом росіяни атакували Україну 20 безпілотниками та 44 ракетами. Силам ППО вдалося збити 29 ракет і 15 дронів.

Внаслідок удару по Києву загинуло 5 людей. Сьогодні, 14 лютого, у лікарні померла ще одна потерпіла киянка – 39-річна власниця розплідника собак.