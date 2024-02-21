Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, завдяки чому росіянам вдалося окупувати Авдіївку, і які наслідки ця подія матиме на подальшу ситуацію на фронті.

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Чому Росія змогла взяти Авдіївку

Столтенберг назвав захоплення Авдіївки першим помітним військовим успіхом Росії за останні місяці.

На думку генсека, країні – агресорці вдалося його досягти завдяки "значній військовій підтримці від Ірану та Північної Кореї", нарощуванню власного виробництва озброєння та мобілізації більшої кількості сил.

Довідка: Reuters пише, що Іран міг передати Росії близько 400 балістичних ракет із дальністю до 700 км. Частина переданих ракет – із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Така ракета здатна знищувати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. Поставки розпочалися на початку січня.

Що означає втрата міста

Столтенберг підкреслив, що втрата населеного пункту стала доказом складної ситуації на полі бою. Водночас він впевнений, що це не принесло Росії стратегічної перемоги.

Ця битва довела, що Москва заради навіть незначних територіальних успіхів готова жертвувати великою кількістю своїх солдатів.

Втрата Авдіївки також засвідчила, що союзники по НАТО мають продовжувати надавати Україні військову допомогу.

Водночас ця історія показала, що Україна сама повинна бути готова мобілізувати особовий склад, необхідний для відсічі російської агресії.

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