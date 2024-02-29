Раніше, Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація на Авдіївському та Запорізькому.

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Що відбувається на Авдіївському напрямку

Журналісти поцікавилися в речника ОСУВ "Таврія", яка ситуація в районі Авдіївки станом на 11:00. За словами Дмитра Лиховія, "все вкладається в визначення поняття динамічна".

На Авдіївському напрямку росіяни зосереджують найбільші атакувальні зусилля. Про це Дмитро Лиховій розповів в ефірі телемарафону.

За словами Лиховія, на Авдіївському напрямку ситуація залишається складною.

Він зазначив, що 25 атак, які противник проводив 28 лютого були в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське і Невельське. При цьому, за його словами, той частковий "успіх", який подекуди на цьому напрямку має ворог пов'язаний із тим, що російські війська підтягують резерви, пускають в хід більші сили. Це, як зазначив Лиховій, деякі крім мотострілецьких бригад, яких на Авдіївському напрямку одразу п'ять задіяно, підрозділи спеціального призначення, навіть тихоокеанські підрозділи. Речник розповів, що ворог там атакує вже не просто малими штурмовими групами, а атакує підрозділами чисельністю як мінімум рота, а то і до батальйону.

Він зазначив, що це наступ не є одномоментним, а також не є наступ колоною, коли йде велика колона із танками із бронетехнікою із великою кількістю особового складу. Однак, за його словами, "це має вигляд таких хвиль і в кожній із цих хвиль іде їхня чисельність десь в районі взводу або навіть більше".

"Вони там їдуть, наприклад, сьогодні зранку (29 лютого – 24 Канал) на двох танках і на трьох БМП і за ними йдуть ще кілька відділень, ще їхні люди сидять в самих БМП, танках чи на танках". Лиховій наголосив, що загальна чисельність такої групи може становити до 100 осіб. За його словами, це лише одна хвиля. "Складно це все впирається в повідомлення, пояснення про те, що обстановка складна і динамічна. Звичайно, росіяни знищуються. Чим більше їх наступає, тим більше їх знищується", – резюмував речник ОСУВ "Таврія".

Сирський розповів про ситуацію на фронті: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Сирський зауважив, що ворог продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Він зазначив, що напруженою ситуацією залишається на Авдіївському та Запорізькому. Там російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі та Красногорівку.

Сирський розповів, що "тривають жорсткі бої в районах Вербового та Роботиного, над якими агресор намагається повернути контроль".

Також Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що "під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Він наголосив, що вжив всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів.