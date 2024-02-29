Ранее, Главнокомандующий ВСУ отметил, что враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Особенно напряженная ситуация на Авдеевском и Запорожском.

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Что происходит на Авдеевском направлении

Журналисты поинтересовались у представителя ОСГВ "Таврия", какая ситуация в районе Авдеевки по состоянию на 11:00. По словам Дмитрия Лиховия, "все укладывается в определение понятия динамическая".

На Авдеевском направлении россияне сосредотачивают наибольшие атакующие усилия. Об этом Дмитрий Лиховий рассказал в эфире телемарафона.

По словам Лиховия, на Авдеевском направлении ситуация остается сложной.

Он отметил, что 25 атак, которые противник проводил 28 февраля были в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. При этом, по его словам, тот частичный "успех", который иногда на этом направлении имеет враг связан с тем, что российские войска подтягивают резервы, пускают в ход большие силы. Это, как отметил Лиховий, некоторые кроме мотострелковых бригад, которых на Авдеевском направлении сразу пять задействовано, подразделения специального назначения, даже тихоокеанские подразделения. Спикер рассказал, что враг там атакует уже не просто малыми штурмовыми группами, а атакует подразделениями численностью как минимум рота, а то и до батальона.

Он отметил, что это наступление не является одномоментным, а также – колонной, когда идет большая колонна с танками с бронетехникой с большим количеством личного состава. Однако, по его словам, "это имеет вид таких волн и в каждой из этих волн идет их численность где-то в районе взвода или даже больше".

"Они там едут, например, сегодня утром (29 февраля – 24 Канал) на двух танках и на трех БМП и за ними идут еще несколько отделений, еще их люди сидят в самих БМП, танках или на танках". Лиховий отметил, что общая численность такой группы может составлять до 100 человек. По его словам, это только одна волна. "Сложно это все упирается в сообщения, объяснения о том, что обстановка сложная и динамичная. Конечно, россияне уничтожаются. Чем больше их наступает, тем больше их уничтожается", – резюмировал спикер ОСГВ "Таврия".

Сирский рассказал о ситуации на фронте: что известно

Главнокомандующий ВСУ Сырский отметил, что враг продолжает активные наступательные действия на многих направлениях линии фронта. Он отметил, что напряженной ситуацией остается на Авдеевском и Запорожском. Там российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердичи и Красногоровку.

Сырский рассказал, что "продолжаются жесткие бои в районах Вербового и Работино, над которыми агрессор пытается вернуть контроль".

Также Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что "во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях. Он отметил, что принял все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов.