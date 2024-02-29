Так, вчера бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады выбили россиян из Красногоровки, что в Донецкой области. Всего в течение суток на фронте состоялась почти сотня боевых столкновений.

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Что происходит на адском Востоке

Оккупанты прут на Орловку: смотрите на карте

Россияне пытались захватить Красногоровку: смотрите на карте

Какова ситуация на Юге

Враг пытался вернуть контроль над Роботино: смотрите на карте

На Севере оккупанты сохраняют присутствие

Сырский прокомментировал ситуацию на фронте

Главком отметил, что россияне продолжают активно наступать на многих направлениях линии фронта.

Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.
Продолжаются жесткие бои в районах Вербово и Роботино, над которыми враг пытается вернуть контроль,
– сообщил Сырский.

Известно, что сегодня, 29 февраля, украинские защитники сбили очередной самолет Су-34. Кроме того, ВСУ ударили ппо скоплению российских войск в Еленовке, в Донецкой области. Почти 20 оккупантов погибли, еще 12 ранены.