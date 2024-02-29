Так, вчора бійці Третьої окремої штурмової бригади вибили росіян із Красногорівки, що на Донеччині. Загалом протягом доби на фронті відбулася майже сотня бойових зіткнень.

Дивіться також Мінус черговий літак окупантів: Повітряні сили знищили російський Су-34

Що відбувається на пекельному Сході

Окупанти пруть на Орлівку: дивіться на карті

Росіяни намагалися захопити Красногорівку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Ворог намагався повернути контроль над Роботине: дивіться на карті

На Півночі окупанти зберігають присутність

Сирський прокоментував ситуацію на фронті

Головком наголосив, що росіяни продовжують активно наступати на багатьох напрямках лінії фронту.

Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.
Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль,
– повідомив Сирський.

Відомо, що сьогодні, 29 лютого, українські захисники збили черговий літак Су-34. Крім того, ЗСУ вдарили по скупченню російських військ в Оленівці, що на Донеччині. Майже 20 окупантів загинули, ще 12 поранені.