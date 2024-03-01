Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что нельзя пока утверждать, что там совсем прекратились боевые действия.
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Россия хочет воспользоваться преимуществом
Как отметил Романенко, потенциал поддержки вражеской пехоты действительно уменьшился после сбития многих вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолета дальнего радиолокационного слежения А-50. Но в оккупантов все равно есть много наземных мощностей.
У них есть много техники и личного состава. Особенно артиллерии. Ранее, в прошлом году, у нас была несколько иная ситуация с нашей артиллерией и контрбатарейной борьбой. Сейчас наши возможности ограничены. Поэтому они пытаются использовать ситуацию,
– сказал Романенко.
Россияне пытаются воспользоваться моментом, когда военная помощь для Украины от США была поставлена на паузу. Вероятно, еще в ближайшее время придется находиться в такой ситуации. Однако есть надежда, что уже через 1 – 2 месяца проблемы с помощью от США будут решены – и тогда будет несколько легче.
Ситуация на Авдеевском направлении: кратко
- Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении идут ожесточенные бои. Оккупанты имеют преимущество в боеприпасах и наращивают количество штурмовых групп. Поэтому у них есть некоторые локальные успехи.
- Майор ВСУ и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что местами оккупанты пробуют менять свою тактику, а иногда просто забрасывают количеством. Но украинские силы удерживают рубежи.
- В соцсетях опубликовали видео оккупантов из разрушенной Авдеевки. Захватчик абсурдным способом попытался оправдать агрессию России против Украины.