Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что нельзя пока утверждать, что там совсем прекратились боевые действия.

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Россия хочет воспользоваться преимуществом

Как отметил Романенко, потенциал поддержки вражеской пехоты действительно уменьшился после сбития многих вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолета дальнего радиолокационного слежения А-50. Но в оккупантов все равно есть много наземных мощностей.

У них есть много техники и личного состава. Особенно артиллерии. Ранее, в прошлом году, у нас была несколько иная ситуация с нашей артиллерией и контрбатарейной борьбой. Сейчас наши возможности ограничены. Поэтому они пытаются использовать ситуацию,

– сказал Романенко.

Россияне пытаются воспользоваться моментом, когда военная помощь для Украины от США была поставлена на паузу. Вероятно, еще в ближайшее время придется находиться в такой ситуации. Однако есть надежда, что уже через 1 – 2 месяца проблемы с помощью от США будут решены – и тогда будет несколько легче.

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