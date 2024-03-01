Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що не можна поки стверджувати, що там зовсім припинилися бойові дії.

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Росія хоче скористатися перевагою

Як наголосив Романенко, потенціал підтримки ворожої піхоти дійсно зменшився після збиття багатьох ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34 та літака дальнього радіолокаційного стеження А-50. Але в окупантів все одно є багато наземних потужностей.

У них є багато техніки та особового складу. Особливо артилерії. Раніше, минулого року, у нас була дещо інша ситуація з нашою артилерією та контрбатарейною боротьбою. Зараз наші можливості обмежені. Тому вони намагаються використати ситуацію,

– сказав Романенко.

Росіяни намагаються скористатися моментом, коли військова допомога для України від США була поставлена на паузу. Ймовірно, ще найближчим часом доведеться перебувати в такій ситуації. Однак є сподівання, що вже за 1 – 2 місяці проблеми з допомогою від США будуть вирішені – і тоді буде дещо легше.

Ситуація на Авдіївському напрямку: коротко