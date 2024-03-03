Нещодавно 3-тя окрема штурмова бригада поділилася кадрами боїв під Авдіївкою. На відео показана спроба окупантів захиститися від українського FPV-дрона.

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Чим завершилася атака дрона

На відео можна побачити, як безпілотник наздогнав танк, на якому зверху сиділи троє російських солдатів. Один загарбник спробував прикритися від атаки. Другий, що перебував посередині, тримав в руках антидронову рушницю, однак не зміг ефективно скористатися нею. Третій росіянин просто жбурнув у напрямку дрона свій автомат Калашникова.

Росіяни марно намагалися відбити атаку FPV антидроновою рушницею чи хоча б збити "пташку" підкиданням "калаша". Результат один: ліквідована ворожа піхота та мінус броньована російська техніка. Влучна робота бійців підрозділу Lumiere group з 2-го мехбату Третьої штурмової бригади,

– мовиться у повідомленні.

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Схожий випадок вже був

На початку лютого 2024 року на Херсонщині українські прикордонники завдали потужного удару безпілотником по позиціях російських окупантів. Тоді загарбник теж намагався відбити атаку антидроновою рушницею, і вона так самому йому не допомогла.

У результаті БпЛА прикордонників влучив у "гніздо" окупантів. Працівники Держприкордонслужби поділилися відео того бою.