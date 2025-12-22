Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ASTRA.

Як загинув Станіслав Орлов?

Російське опозиційне видання ASTRA навело подробиці загибелі "Іспанця". Там наголосили, що його вбивство – одне з найгучніших у Z-середовищі.

Раніше російські провоєнні пабліки писали, що Орлова убили при спробі затримання, він нібито чинив опір.

Виявилося, що резонансне вбивство сталося 4 грудня на дачі у Севастополі. Останні тижні перед загибеллю Орлов жив у садівничому некомерційному товаристві (СНТ) "Флотський".

Удень до будинку під'їхали чотири машини. Звідти виходять чоловіки з автоматами та в масках. Сусіди чують кілька пострілів. Свідки у розмові з ASTRA стверджують, що Орлов не відстрілювався. Лише о шостій годині, о 18:36, до будинку "Іспанця" під'їжджає швидка допомога. Співробітники виносять із дому тіло Станіслава та о 18:45 їдуть із товариства. Силовики залишаються в будинку для проведення обшуку,

– написали ASTRA.

Цікаво! Прощання з Орловим відбулося 22 грудня в Храмі Христа Спасителя у Москві – там, де проводжають в останню путь хіба що депутатів і відомих режисерів. Це вперше туди допустили учасників війни проти України. Прийшло близько трьох тисяч людей, але промов над труною не було. Від міноборони не було вінків, хоча останнім часом "Еспаньйола" підпорядковувалася саме МО. В храм прийшли не тільки бойовики угруповання, але й футбольні фанати та бійці ПВК "Вагнер". "Еспаньйола" була створена саме з ультрас і ультраправих.



Будинок, де застрелили Орлова / Фото Astra

"З 10-х чисел грудня про зникнення "Іспанця", якого вже порівнюють із Пригожиним та "Моторолою", у Z-спільноті ходили лише нічим не підтверджені чутки, а причини смерті досі не назвали навіть у самій "Еспаньйолі". Приводом для спроби затримання "Іспанця", за даними джерел ASTRA з-поміж колишніх бійців "Еспаньйоли", стала підозра у торгівлі зброєю та участі в організованому злочинному угрупованні", – поінформували медійники.

Важливо, що інших учасників бригади затримали у справі про торгівлю зброєю.

Інше російське видання, "Важные истории", наводило дані, що бригаду спонсорував начальник служби безпеки російської РЖД Віктор Шендрік. Це офіцер ФСБ та ставленик друзів Володимира Путіна, братів Ротенбергів.

На початку жовтня "Еспаньйола" оголосила про своє розформування. Орлов тоді назвав те, що відбувається, "перезавантаженням" і заявив, що підрозділ має "нове керівництво, нові люди". Деякі Z-блогери стверджували, що нібито розформуванню "посприяли зверху",

– акцентувало ЗМІ.

До того російські Z-блогери писали, що Орлов міг бути в комі після стрілянини.