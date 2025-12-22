Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ASTRA.

Как погиб Станислав Орлов?

Российское оппозиционное издание ASTRA привело подробности гибели "Испанца". Там отметили, что его убийство – одно из самых громких в Z-среде.

Ранее российские провоенные паблики писали, что Орлова убили при попытке задержания, он якобы оказал сопротивление.

Оказалось, что резонансное убийство произошло 4 декабря на даче в Севастополе. Последние недели перед гибелью Орлов жил в садоводческом некоммерческом обществе (СНТ) "Флотский".

Днем к дому подъехали четыре машины. Оттуда выходят мужчины с автоматами и в масках. Соседи слышат несколько выстрелов. Свидетели в разговоре с ASTRA утверждают, что Орлов не отстреливался. Только в шесть часов, в 18:36, к дому "Испанца" подъезжает скорая помощь. Сотрудники выносят из дома тело Станислава и в 18:45 уезжают из общества. Силовики остаются в доме для проведения обыска,

– написали ASTRA.

Машины едут убивать Орлова: смотрите видео с камер наблюдения

Интересно! Прощание с Орловым состоялось 22 декабря в Храме Христа Спасителя в Москве – там, где провожают в последний путь разве что депутатов и известных режиссеров. Это впервые туда допустили участников войны против Украины. Пришло около трех тысяч человек, но речей над гробом не было. От минобороны не было венков, хотя в последнее время "Эспаньола" подчинялась именно МО. В храм пришли не только боевики группировки, но и футбольные фанаты и бойцы ЧВК "Вагнер". "Эспаньола" была создана именно из ультрас и ультраправых.



Дом, где застрелили Орлова / Фото Astra

"С 10-х чисел декабря об исчезновении "Испанца", которого уже сравнивают с Пригожиным и "Моторолой", в Z-сообществе ходили только ничем не подтвержденные слухи, а причины смерти до сих пор не назвали даже в самой "Эспаньоле". Поводом для попытки задержания "Испанца", по данным источников ASTRA среди бывших бойцов "Эспаньолы", стало подозрение в торговле оружием и участии в организованной преступной группировке", – проинформировали медийщики.

Важно, что других участников бригады задержали по делу о торговле оружием.

Другое российское издание, "Важные истории", приводило данные, что бригаду спонсировал начальник службы безопасности российской РЖД Виктор Шендрик. Это офицер ФСБ и ставленник друзей Владимира Путина, братьев Ротенбергов.

В начале октября "Эспаньола" объявила о своем расформировании. Орлов тогда назвал происходящее "перезагрузкой" и заявил, что подразделение имеет "новое руководство, новые люди". Некоторые Z-блогеры утверждали, что якобы расформированию "поспособствовали сверху",

– акцентировало СМИ.

До того российские Z-блогеры писали, что Орлов мог быть в коме после стрельбы.