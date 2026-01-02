Окупанти заявили, що загиблі – місцеві жителі, які святкували новий рік. Однак, це неправда. У застіллі брали участь представники ФСБ, російської армії, поліції та окупаційної влади, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

Дивіться також "Корабель ганьби": Росія остаточно втратила єдиний авіаносець "Адмірал Кузнецов" у 2025 році

Що відомо про атаку на кафе у Хорлах?

У ніч проти 1 січня у Хорлах пролунала серія вибухів. Українські воїни завдали прицільних ударів по об'єктах, де відпочивали російські окупанти.

Відомо, що загарбники влаштували гуляння в кафе та готелі. Вони вживали алкоголь та гучно поводилися.

Внаслідок атаки російська армія та окупаційна адміністрація зазнали значних втрат.

У Силах безпеки і оборони пояснили, що у курортному селищі Хорли майже не залишилося місцевих жителів. Більшість житлових будинків, баз відпочинку та іншої нерухомості окупаційна адміністрація незаконно відібрала й заселила російськими військовими.

Військові підкреслили, що на тимчасово окупованих територіях України для загарбників не існує та не існуватиме безпечних місць.