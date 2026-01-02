Оккупанты заявили, что погибшие – местные жители, которые праздновали новый год. Однако, это неправда. В застолье участвовали представители ФСБ, российской армии, полиции и оккупационной власти, передает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Что известно об атаке на кафе в Хорлах?

В ночь на 1 января в Хорлах прогремела серия взрывов. Украинские воины нанесли прицельные удары по объектам, где отдыхали российские оккупанты.

Известно, что захватчики устроили гуляния в кафе и гостинице. Они употребляли алкоголь и шумели.

В результате атаки российская армия и оккупационная администрация понесли значительные потери.

В Силах безопасности и обороны объяснили, что в курортном поселке Хорлы почти не осталось местных жителей. Большинство жилых домов, баз отдыха и другой недвижимости оккупационная администрация незаконно отобрала и заселила российскими военными.

Военные подчеркнули, что на временно оккупированных территориях Украины для захватчиков не существует и не будет существовать безопасных мест.