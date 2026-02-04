Штурмові підрозділи Росії (ймовірно, зі складу 127 та 6 ОМСБр), діючи з боку Дронівки, яку вони раніше захопили, змогли прорватися до району Закітного і зав'язати за нього бої. Про це пише Костянтин Машовець.

Росіяни повзуть до Слов'янська зі сходу

Крім того, деякі дрібні російські піхотні групи, ймовірно, змогли просунутися на південь від дороги Закітне – Сіверськ і намагаються обійти Закітне з півдня у напрямку від Платонівки до Кривої Луки. У самому Закітному тривають запеклі бої – російська штурмова піхота змогла прорватися до центральної частини села. Однак ЗСУ продовжують утримувати позиції на околицях, блокуючи подальше просування ворога від Закітного до Кривої Луки.

Вперті бої тривають і в районі Свято-Покровського, де противник намагається повністю витіснити українські підрозділи і прорватися до Різниківки. Поки що бої відбуваються з перемінним успіхом, проте бажання місцевого російського тактичного командування прорватися на захід вздовж хребта висот на північ від самого Свято-Покровського очевидне.

На південний захід від Сіверська підрозділи 123 ОМСБр, можливо, підсилені підрозділами 85 та 88 ОМСБр, намагаються прорватися до рубежу Никифорівка – Привілля, для чого активно атакують у напрямках Пазено – Никифорівка та Бондарне – Никифорівка. Росіяни ще не змогли взяти саму Никифорівку, але їхні окремі невеликі піхотні групи змогли дістатися дороги Никифорівка – Привілля.

Що стосується Привілля, то російські штурмові групи, що діють по обидва боки дороги Слов'янськ-Бахмут, змогли просунутися вперед, закріпитися в Міньківці та зав'язати бої за саме Привілля.

У загальному сенсі можна стверджувати, що наразі ЗСУ не можуть повністю зупинити, хоча і дуже повільне, але все ж просування військ третьої російської загальновійськової армії у напрямку Слов'янська. Насправді ні вздовж Сіверського Донця, ні вздовж дороги Слов'янськ – Бахмут. Так, ця армія зазнає значних втрат під час свого наступу, так, вона просувається досить повільно (з приблизним середнім темпом 1,5 – 2 кілометра за 1 – 2 тижні), але все одно продовжує повзти до Слов'янська зі сходу.

Успіхи й невдачі російських угруповань

На Слов'янському напрямку ми маємо справу з наслідками відносно швидкого захоплення ворогом потенційно потужного вузла оборони ЗСУ, яким могло б стати місто Сіверськ і прилеглі до нього райони, а також швидкого тактичного прориву рубежу оборони ЗСУ вздовж річки Бахмутівка.

Війська російської третьої ЗВА змогли не лише форсувати Бахмутівку під час свого одночасного просування на кількох ділянках і створити тактичний плацдарм на ділянці від Сіверська до Васюківки, а й продовжити штурм з нього у загальному напрямку на Слов'янськ, майже без будь-яких перерв і пауз.

Якщо розглядати ситуацію на Слов'янському напрямку в ширшому сенсі, то варто зазначити, що зараз російське угрупування військ "Південь" створює умови для проведення гіпотетичної наступальної операції відповідного рівня щодо Слов'янсько-Краматорської агломерації. Мовиться про приблизно кінець весни – початок літа. Серед всіх трьох оперативно-тактичних угруповань окупантів, залучених до цього, вони явно досягли найбільших успіхів.

Лиманське угрупування (20 та 25 ЗВA) щільно загрузло в тактичних боях на околицях самого Лиману.

Костянтинівське угрупування (8 ЗВА і 3 армійський корпус), досі "по вуха" зайняте Костянтинівкою та Дружківкою, зіштовхнулося з впертою обороною ЗСУ на цьому напрямку.

Але Сіверське угрупування (3 ЗВA) все ще просувається. Хоч повільно і з втратами, та воно все ближче просувається до Слов'янська зі сходу та південного сходу. Чим ближче воно опиняється до Слов'янська, тим інтенсивнішим стає вплив противника на логістичну систему ЗСУ в районі всієї Слав'янсько-Краматорської агломерації. У цьому сенсі, ймовірно, дорога Слов'янськ – Ізюм вже перебуває під "пильною" увагою командування противника.

Чого очікувати на фронті найближчим часом?

У контексті вищесказаного, на мою думку, слід очікувати продовження активних дій російських військ на наступних ділянках найближчим часом.

Противник, очевидно, продовжить інтенсивні штурмові дії на ділянці від Сіверського Донця до Свято-Покровського , намагаючись виконати тактичне завдання – дістатися до рубежу Крива Лука – Каленики і захопити Різниківку.

Слід очікувати продовження російських атак по обидва боки дороги Слов'янськ – Бахмут. У цьому сенсі ймовірні штурмові дії противника з метою захоплення Никифорівки, прориву до Федорівки Другої, а також спроби прорватися до рубежу Малинівка – Васютинське.

Загальний напрямок наступу російської третьої армії навряд чи зміниться найближчим часом. Вона й надалі повільно, але впевнено повзтиме до Слов'янська зі сходу та південного сходу. Єдиною імпровізацією з боку її командування може бути подальше виокремлення частини сил і засобів з її складу на Краматорський напрямок для прориву на його східні околиці.

Це цілком може трапитись, враховуючи, що поступове просування військ третьої ЗВА в напрямку Слов'янська, об'єктивно призводить до звуження її смуги наступу. Відповідно, і до появи у російського командування можливості розподілити сили зі складу цієї армії для вирішення додаткових завдань або для виводу у резерв чи відновлення боєздатності напередодні гіпотетичної оперативної наступальної операції проти Слов'янсько-Краматорської агломерації.