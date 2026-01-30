Про це в етері телемарафону розповів головний сержант 54 механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бакулін.
Як тактику використовує ворог?
Противник намагається просуватися у бік Слов'янська, залучаючи весь доступний ресурс.
За словами Максима Бакуліна, для забезпечення підрозділів росіяни використовують наземні роботизовані комплекси, а також великі мультироторні безпілотники – гексакоптери й октокоптери. Після накопичення сил ворог переходить до тактики "мікроштурмів".
Військовий також зазначив, що зимова погода по-своєму впливає на обидві сторони. Так, для оборони зручно, що ворожим штурмовикам важко рухатися в снігу. Водночас це не означає, що піхотинця противника легко помітити.
Його дуже важко вбити, тому що він ховається і бігає. Ось наразі дійсно зима внесла свої корективи — як плюс, так і мінус. Відсутність рослинності дозволяє побачити рух. Але разом з тим на снігу, повністю білій поверхні, дуже легко сховатися,
– пояснив головний сержант.
За його словами, білі маскувальні костюми та спеціальні плащі, які зменшують тепловий слід, допомагають противнику залишатися непоміченим.
Що відомо про ситуацію на фронті?
За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області. Особливо складною є ситуація біля Степногірська, де росіяни намагаються просуватися не лише прямими атаками, а й через фланги та заходи в тил.
Наприкінці січня російська армія перекинула додаткові сили в район Куп'янська. Одні підрозділи направили в район Лиману Першого – на північний схід від міста. Також росіяни посилили угруповання на південний схід від Куп'янська.
На Покровському напрямку несприятливі погодні умови ускладнюють роботу українських безпілотників. Російські війська цим користуються для здійснення інфільтрації та накопичення особового складу.