Про це в етері телемарафону розповів головний сержант 54 механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бакулін.

Як тактику використовує ворог?

Противник намагається просуватися у бік Слов'янська, залучаючи весь доступний ресурс.

За словами Максима Бакуліна, для забезпечення підрозділів росіяни використовують наземні роботизовані комплекси, а також великі мультироторні безпілотники – гексакоптери й октокоптери. Після накопичення сил ворог переходить до тактики "мікроштурмів".

Військовий також зазначив, що зимова погода по-своєму впливає на обидві сторони. Так, для оборони зручно, що ворожим штурмовикам важко рухатися в снігу. Водночас це не означає, що піхотинця противника легко помітити.

Його дуже важко вбити, тому що він ховається і бігає. Ось наразі дійсно зима внесла свої корективи — як плюс, так і мінус. Відсутність рослинності дозволяє побачити рух. Але разом з тим на снігу, повністю білій поверхні, дуже легко сховатися,
– пояснив головний сержант.

За його словами, білі маскувальні костюми та спеціальні плащі, які зменшують тепловий слід, допомагають противнику залишатися непоміченим.

Що відомо про ситуацію на фронті?

  • За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися в західній частині Запорізької області. Особливо складною є ситуація біля Степногірська, де росіяни намагаються просуватися не лише прямими атаками, а й через фланги та заходи в тил.

  • Наприкінці січня російська армія перекинула додаткові сили в район Куп'янська. Одні підрозділи направили в район Лиману Першого – на північний схід від міста. Також росіяни посилили угруповання на південний схід від Куп'янська.

  • На Покровському напрямку несприятливі погодні умови ускладнюють роботу українських безпілотників. Російські війська цим користуються для здійснення інфільтрації та накопичення особового складу.