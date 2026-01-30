Об этом в эфире телемарафона рассказал главный сержант 54 механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бакулин.
Какую тактику использует враг?
Противник пытается продвигаться в сторону Славянска, привлекая весь доступный ресурс.
По словам Максима Бакулина, для обеспечения подразделений россияне используют наземные роботизированные комплексы, а также большие мультироторные беспилотники – гексакоптеры и октокоптеры. После накопления сил враг переходит к тактике "микроштурмов".
Военный также отметил, что зимняя погода по-своему влияет на обе стороны. Так, для обороны удобно, что вражеским штурмовикам трудно двигаться в снегу. В то же время это не означает, что пехотинца противника легко заметить.
Его очень трудно убить, потому что он прячется и бегает. Вот сейчас действительно зима внесла свои коррективы - как плюс, так и минус. Отсутствие растительности позволяет увидеть движение. Но вместе с тем на снегу, полностью белой поверхности, очень легко спрятаться,
– объяснил главный сержант.
По его словам, белые маскировочные костюмы и специальные плащи, которые уменьшают тепловой след, помогают противнику оставаться незамеченным.
Что известно о ситуации на фронте?
По данным ISW, российские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Особенно сложной является ситуация у Степногорска, где россияне пытаются продвигаться не только прямыми атаками, но и через фланги и заходы в тыл.
В конце января российская армия перебросила дополнительные силы в район Купянска. Одни подразделения направили в район Лимана Первого – к северо-востоку от города. Также россияне усилили группировку на юго-восток от Купянска.
На Покровском направлении неблагоприятные погодные условия затрудняют работу украинских беспилотников. Российские войска этим пользуются для осуществления инфильтрации и накопления личного состава.