Как в Москве комментируют мирные переговоры?

Дмитрий Песков не стал уточнять, какие именно документы привез спецпредставитель Путина из Майами в Москву. По его словам, сейчас "нецелесообразно вести общение через средства массовой информации".

Дмитриев уже имел возможность доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах,

– сказал спикер Кремля на брифинге.

Песков добавил, что на основе этой информации в Кремле сформулируют свою позицию и в ближайшее время продолжат контакты с Вашингтоном "по имеющимся каналам".

По его словам, "все главные параметры позиции российской стороны хорошо известны коллегам из Соединенных Штатов".

Встреча в Майами: коротко о главном