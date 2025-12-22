Следующий раунд переговоров может состояться в Москве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию российского чиновника в соцсети Х и Sky News.
Что говорит Дмитриев?
Никаких подробностей относительно переговоров с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись во Флориде, спецпосланник Владимира Путина не указал, но намекнул, что скорее всего следующий раунд переговоров пройдет в Москве.
По итогам переговоров, Дмитриев написал "Спасибо, Майами, в следующий раз – Москва". Он прикрепил свое фото в футболке с надписью "Next time in Moscow", ссылаясь на слова Путина на переговорах в Анкоридже.
Публикация Кирилла Дмитриева / Скриншот 24 Канала
Что будет дальше?
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, 22 декабря, что Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, как только прибудет в Москву из Майами.
К слову, сам Стив Уиткофф назвал переговоры по продвижению мирного плана "конструктивными" и "продуктивными". По его словам, Россия якобы "остается преданной достижению мира в Украине".
Что известно о мирных переговорах?
Вечером 20 декабря Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты на переговоры с американской стороной и заявил о готовности к сотрудничеству. Его кортеж сначала заметили возле гольф-клуба в Майами.
В то же время в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин якобы открыт к диалогу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее Макрон говорил, что готов говорить с Путиным.
К слову, также в Кремле заявили, что правки Европы и Украины к американскому мирному плану не улучшают перспективы мира. Эти изменения якобы не повышают шансы на достижение долгосрочного соглашения.