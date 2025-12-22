Следующий раунд переговоров может состояться в Москве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию российского чиновника в соцсети Х и Sky News.

Смотрите также В США серьезный раскол из-за мирных переговоров: эксклюзивное интервью экс-чиновника Госдепа

Что говорит Дмитриев?

Никаких подробностей относительно переговоров с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись во Флориде, спецпосланник Владимира Путина не указал, но намекнул, что скорее всего следующий раунд переговоров пройдет в Москве.

По итогам переговоров, Дмитриев написал "Спасибо, Майами, в следующий раз – Москва". Он прикрепил свое фото в футболке с надписью "Next time in Moscow", ссылаясь на слова Путина на переговорах в Анкоридже.



Публикация Кирилла Дмитриева / Скриншот 24 Канала

Что будет дальше?

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, 22 декабря, что Кирилл Дмитриев доложит Владимиру Путину о переговорах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, как только прибудет в Москву из Майами.

К слову, сам Стив Уиткофф назвал переговоры по продвижению мирного плана "конструктивными" и "продуктивными". По его словам, Россия якобы "остается преданной достижению мира в Украине".

Что известно о мирных переговорах?