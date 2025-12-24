Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське агентство Интерфакс.

Як у Москві коментують мирні переговори?

Дмитро Пєсков не став уточнювати, які саме документи привіз спецпредставник Путіна з Маямі до Москви. За його словами, наразі "недоцільно вести спілкування через засоби масової інформації".

Дмитрієв вже мав можливість доповісти президенту про підсумки своєї поїздки в усіх нюансах,

– сказав речник Кремля на брифінгу.

Пєсков додав, що на основі цієї інформації у Кремлі сформулюють свою позицію і найближчим часом продовжать контакти з Вашингтоном "за наявними каналами".

За його словами, "всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі колегам зі Сполучених Штатів".

Зустріч у Маямі: коротко про головне