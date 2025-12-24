Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське агентство Интерфакс.
Читайте також У WP назвали, хто в Європі може впоратися із проросійською позицією Трампа
Як у Москві коментують мирні переговори?
Дмитро Пєсков не став уточнювати, які саме документи привіз спецпредставник Путіна з Маямі до Москви. За його словами, наразі "недоцільно вести спілкування через засоби масової інформації".
Дмитрієв вже мав можливість доповісти президенту про підсумки своєї поїздки в усіх нюансах,
– сказав речник Кремля на брифінгу.
Пєсков додав, що на основі цієї інформації у Кремлі сформулюють свою позицію і найближчим часом продовжать контакти з Вашингтоном "за наявними каналами".
За його словами, "всі головні параметри позиції російської сторони добре відомі колегам зі Сполучених Штатів".
Зустріч у Маямі: коротко про головне
З 19 по 21 грудня у Маямі пройшли переговори делегацій США, України та Європи, а також окремо США та Росії.
Під час зустрічі сторони зосередилися на чотирьох ключових документах: подальшому опрацюванні 20-пунктного плану; узгодженні багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; опрацюванні економічного плану розвитку України.
Посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв, який брав участь у переговорах зі США, не прокоментував зустріч. Водночас він натякнув, що радше за все наступний раунд переговорів пройде у Москві.