Водночас один із політиків таки міг би спробувати врятувати від цієї невизначеності, а також від проросійської позиції Трампа. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Що сказав Болтон?

Болтон нагадав виданню, як раніше Білий дім намагався зірвати плани Європи щодо цього питання, щоб використати російські активи для мирного договору Трампа.

"Американські побоювання щодо використання російських державних активів варіюються від того, що громадяни США можуть піддатися подібним конфіскаціям в інших країнах, до того, що країни можуть диверсифікувати свою економіку, відходячи від фінансової системи США. Обидва варіанти несуть більші довгострокові ризики, ніж будь-які короткострокові вигоди від використання активів Москви", – зазначив Болтон.

Він додав, що незалежно від того, чи був початковий план європейців життєздатним, втручання Трампа і провал Євросоюзу "посилили розбрат на Заході".

Дипломат вважає, що на саміті Євросоюз показав, що буде підтримувати Україну, але не повною мірою. Тож не дивно, що диктатор Путін вважає, що час на його боці.

Особливо з огляду на те, що опитування показують зниження підтримки Києва з боку французької та німецької громадськості, а Європа не в змозі замінити зменшення допомоги з боку США,

– наголосив Болтон.

Колишній посол в ООН також додав, що ще гірші новини з'явилися після останніх переговорів США та Росії. Як він зауважив, Росія задоволена фінансовою катастрофою ЄС, а Віткофф та Кушнер навряд чи дбає про суть угоди, бо просто хочуть її укласти та домовитися про щось, що дасть Трампу Нобелівську премію миру.

"Попри ажіотаж і галас, Москва і Київ залишаються далеко один від одного. Оскільки Трамп менше зацікавлений у безпекових інтересах США, НАТО чи України, ніж у своєму прагненні отримати Нобелівську премію, можна було б очікувати, що європейські лідери заповнять цю прогалину. Але це здається малоймовірним. Лідери таких ключових країн, як Франція, Німеччина та Велика Британія, перебувають у глибокій внутрішньополітичній кризі", – вважає Болтон.

Він наголосив, що Євросоюз некомпетентний у питаннях миру та безпеки.

А от допомогти впоратися з проросійською поведінкою Трампа та недієздатністю ЄС зміг би Генсек НАТО Марк Рютте, зважаючи на його успіхи у відносинах з американським президентом та глибокі зв'язки з європейськими членами НАТО.

Не є нормальним, щоб політичний лідер НАТО брав на себе таку роль, але зараз не є нормальні часи. Україна та Захід повинні сподіватися на веселе Різдво, бо на них чекає довга зима,

– підсумували у WP.

