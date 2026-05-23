Риторике Лукашенко не стоит верить, ведь есть пример 2022 года. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, подчеркнув, что он может прибегнуть к провокации: сказать, что якобы Украина нанесла удар или ее ДРГ приехала в Беларусь и объявить об агрессии в свою сторону, что станет аргументом для нападения.

Угроза наступления из Беларуси: решение – за российскими силовиками

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси высказал мнение, что в этом направлении все будут решать российские спецслужбы. Он уверен, что им ничего не мешает спровоцировать именно такую ситуацию, чтобы потом аргументировать агрессию.

Лукашенко лжец, циничный человек, подлый. О чем он хочет поговорить с Зеленским? О том, как благодаря его действиям были убиты сотни детей, десятки тысяч мирных жителей?,

– озвучил Латушко.

Сейчас создается максимальный уровень напряжения и угроз в отношении Украины, но не только ее, а и Европейского Союза. Это, как заметил Латушко, целенаправленная специальная информационная операция с демонстрацией ядерного оружия, военного потенциала, возможности привлечения так называемого "белорусского балкона" для нанесения ударов в сторону стран-членов ЕС.

К сведению! Американский институт изучения войны считает, что совместные ядерные учения с Россией приводят к тому, что Беларусь оказывается под ещё большим влиянием Кремля. В тренировках приняли участие более 64 тысяч военнослужащих, было задействовано 7 800 единиц вооружения. Аналитики напомнили, что в 2022 году Беларусь внесла законодательные изменения и отказалась от безъядерного статуса.

Путин и Лукашенко мечтают о "Минске-3"

Главная стратегическая цель Путина и Лукашенко – расшатать Евросоюз, а более глубокая цель – его развалить. Под понятием "расшатать", как объяснил Латушко, имеется в виду, чтобы у 27 стран ЕС не было общей позиции по поддержке Украины.

Следующая цель – оттянуть часть украинских резервов на север. Это понятно и логично, что Украина должна защищаться и будет прибегать к таким усилиям, но этой переброской сил она будет ослаблять свои возможности на главной линии боестолкновения,

– отметил Латушко.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси добавил, что есть еще одна цель, которую преследует Москва – уменьшить военную поддержку Украины со стороны ЕС, ведь европейцы будут вынуждены тратить больше ресурсов на обеспечение собственной защиты. А ресурс этот у них не безграничный, поскольку США сейчас помощи не оказывают.

"На фоне этого Путин и Лукашенко мечтают о "Минске-3". Поэтому Лукашенко и говорит, что готов приехать в Киев и приглашает Зеленского в Минск или в любую другую точку Беларуси. Они с Путиным надеются на то, что ЕС, проявив слабость, ведь у определенных лидеров возникнет страх, что те применят ядерное оружие, будут заставлять Украину пойти на невыгодные для нее переговоры и заключить такое же невыгодное мирное соглашение", – пояснил Латушко.

Подытоживая, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси отметил, что глава Кремля будет действовать именно в этом направлении, поскольку военным способом у российской армии не получается завоевать те украинские области, которые он внес незаконно в конституцию России.

Реакция Украины на заявления Лукашенко

Президент Украины заверил, что сейчас принимаются меры, чтобы усилить украинскую границу на севере, в частности по обустройству фортификаций и привлечения дополнительных средств ПВО. Зеленский отметил, что Кремль стремится еще больше втянуть Беларусь в войну и подчеркнул, что Силы обороны Украины имеют возможность действовать превентивно в отношении российских территорий, с который будет угроза, а также в отношении руководства Беларуси. Он отметил, что, что Лукашенко должен осознавать, что последствия неизбежны, если в сторону Украины будет агрессия.

Советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин высказался о том, что слова Лукашенко ничего не стоят и это в Украине поняли в 2022 году, когда белорусская территория стала для армии России плацдармом для полномасштабного вторжения на украинские земли.