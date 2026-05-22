Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что эти учения демонстрируют уменьшение суверенитета Беларуси и ее все большее вовлечение в военно-политические интересы России.

Что означают учения в Беларуси?

21 мая завершились совместные ядерные учения России и Беларуси. Отметим, что о них не сообщалось заранее.

Интересно, что второй этап этих учений проходил под руководством "лидеров" Владимира Путина и Александра Лукашенко. В Минобороны России заявили, что во время учений российские войска якобы доставили ядерные боеприпасы в Беларусь, а белорусские подразделения отрабатывали их получение, оснащение и перемещение вместе с пусковыми установками комплекса “Искандер-М”.

Аналитики ISW отмечают, что совместные учения с российским ядерным оружием, размещенным на территории Беларуси, свидетельствуют о глубокой интеграции Минска под влияние России.

Напомним, что после изменений в Конституцию в 2022 году Минск фактически отказался от безъядерного и нейтрального статуса.

В Конституции Беларуси ранее отмечалось, что она является безъядерным государством, но Беларусь в 2022 году внесла изменения в основной закон, отказавшись от нейтралитета и безъядерного статуса – вероятно, под давлением Кремля и его влиянием на принятие решений в Беларуси,

– говорится в материале ISW.

По словам аналитиков, такие учения только усиливают роль Беларуси как потенциального военного плацдарма России для будущих военных операций.

Важно! Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в комментарии 24 Канала проанализировал очередные угрозы Путина ядерным оружием. Однако эксперт отмечает, что ядерный шантаж является ничем большим, чем "понтами", поскольку Кремль на самом деле боится прямой конфронтации с НАТО – они понимают, что не имеют возможности выдержать такую войну. Богданов считает, что Россия и в дальнейшем будет пытаться давить на европейские страны или привести к власти различные ультраправые партии, которые симпатизируют Кремлю.



Если же говорить о применении ядерного оружия по Украине, то эксперт говорит, что такая потенциальная атака принесет Кремлю очень много рисков, поэтому, вероятно, Россия будет и в дальнейшем только запугивать и угрожать.

Заметим, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу заявил, что Москва и Минск используют ядерные учения для давления, впрочем, это не обязательно свидетельствует о новом наступлении. Сейчас полноценное наступление с территории Беларуси выглядит не слишком реалистично, поскольку Москва имеет значительные проблемы на действующих участках фронта, поэтому вряд ли сможет выдержать открытие еще одного направления.

Тогда как президент Украины Владимир Зеленский 20 мая сообщал, что Россия все же рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область, прежде всего речь идет о Черниговско-Киевском направлении.

Напомним, что совместные российско-белорусские учения в Беларуси начались в понедельник, 18 мая. Военные имели целью усовершенствовать свои навыки подготовки, проверки техники и вооружения.

Также во время учений отрабатывался процесс доставки ядерных боеприпасов и подготовку к возможному применению. Ключевым элементом учений, отмечают в Беларуси, стала отработка действий из разных неподготовленных районов по всей территории страны. Основной акцент сделали на скрытом перемещении подразделений, преодолении значительных расстояний и проведении расчетов для эффективного применения сил и средств.

Впоследствии в России сообщили, что к учениям было привлечено более 64 тысяч военных, и более чем 7 800 единиц вооружения, военной и специальной техники. Также на учениях было более 200 ракетных пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок.

Важно, что во время учений были осуществлены пуски ряда стратегических и высокоточного оружия. В частности, речь шла о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк, гиперзвуковой ракеты "Циркон" из района Баренцева моря и ракеты "Синева" с подводного атомного ракетоносителя. Кроме того, были отработаны пуски крылатых ракет с самолета Ту-95МС, гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с МиГ-31 и ракеты "Искандер-М" с полигона Капустин Яр.

В Минобороны Беларуси заверили, что учения являются плановыми и не несут угроз для третьих государств.

По словам российского диктатора Путина, Россия и Беларусь планируют провести еще одни совместные учения в 2027 году. Говорится о "Щит Союза", которые продлятся два года. Следующие учебные практики могут впервые предусматривать отработку элементов с привлечением ядерного компонента.