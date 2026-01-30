Соответствующее заявление по завершению внеочередного заседания руководящего совета МАГАТЭ 30 января сделал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

К теме Путин согласился не просто так: что на самом деле скрывает идея энергетического перемирия

Какие требования Киева в отношении России в МАГАТЭ?

Кроме призыва к приостановлению членства России в совете управляющих МАГАТЭ, Украина также инициировала внесение изменений в Устав МАГАТЭ относительно ограничений прав государства-агрессора.

Министр энергетики выразил благодарность гендиректору организации Рафаэлю Гросси и всем партнерам, которые осуждают российскую агрессию и поддерживают энергетическую и ядерную безопасность Украины.

К тому же Денис Шмыгаль сообщил, что внимание акцентировали и на ситуации с временно оккупированной Запорожской АЭС.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения станция уже 12 раз полностью теряла внешнее питание.

Это – подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что Киев обратился к странам-участницам с предложением ввести жесткие и комплексные ограничительные меры в отношении корпорации "Росатом", а также свести к минимуму любое взаимодействие с этой структурой во всех направлениях. Стороны обсудили возможность начала процесса внесения изменений в Устав МАГАТЭ, которые предусматривали бы ограничение полномочий государства, осуществляющего агрессию.

