Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что ни Энергоатом, ни Минэнерго не участвуют в переговорах по ЗАЭС. Эта тема касается внешней политики и все решается на уровне Кабмина и министерства иностранных дел.

"Поэтому здесь меньше военной и политической части и больше дипломатической. Насколько это успешно – очень спорный вопрос", – сказал он.

Что делают с ЗАЭС?

Петр Андрющенко подчеркнул, что питание Запорожской АЭС от Украины имеет преимущества и недостатки. Что касается преимуществ, то благодаря этому наше государство понимает, что там происходит, в частности сколько там людей, есть ли военные, какие работы ведутся.

Это очень легко контролировать, учитывая расходы электроэнергии,

– сказал он.

Однако, если бы Украина не подпитывала Запорожскую АЭС, то ничего страшного там бы не произошло, ведь россияне могли бы перейти на генераторы и продолжить работу дальше.

Здесь для нас бонусов гораздо больше. Россияне бы начали доставлять большое количество дизельного топлива или бензина, на которых работают генераторы. Это непростой вызов, потому что они были бы вынуждены забирать это топливо с фронта и направлять на ЗАЭС,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Поэтому, по его мнению, стоит пересмотреть подход к этому вопросу. Важно, чтобы позиция по Запорожской АЭС была более структурированной, прагматичной и циничной. Ведь ядерная угроза есть всегда, но этим следует уметь правильно пользоваться с выгодой для Украины.

