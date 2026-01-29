Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також До -24 вночі і -15 удень: коли Україну накриє серйозне похолодання

Коли прийдуть морози?

За її словами, впродовж 29 січня очікувалася тепла та волога погода, яка подекуди принесла незначні опади. Але вже з п'ятниці, 30 грудня, температура повітря в Україні почне знижуватись, подекуди можливі незначні опади.

Вже з 30 січня, у північній частині буде невеликий сніг, розпочнеться зниження температури протягом доби й буде від 6 до 11 градусів морозу. Саме з 30-го числа,
– розповіла вона.

Причиною похолодання Наталія Птуха називає надходження антициклону, області високого атмосферного тиску, яка зазвичай приносить здебільшого суху погоду без істотних опадів, але з холодними повітряними масами й морозами.

Про що попереджали раніше?

  • У ДСНС України повідомили, що в Україні з 1 по 3 лютого очікується різке зниження температури повітря. Місцями мороз сягне позначки у -30 градусів. Винятками стануть Закарпаття та південна частина країни.

  • Загалом протягом лютого погода буде змінюватися від дуже холодної до більш весняної. Синоптики прогнозують, що вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса температура буде на Півдні, в Криму та на Сході.

  • Нагадаємо, до цього також попереджали, що в період з 1 по 5 лютого знову будуть морози. За її словами, насамперед це стосується західних, північних і центральних областей, там можливий сильний холод.