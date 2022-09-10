Інформація про вибух у Дніпрі з'явилась о 01:15. А вже о 01:41 ЗМІ повідомили про другий вибух.
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Згодом повітряне командування "Схід" заявило про збиту ворожу ракету.
Підтверджуємо роботу ППО у Дніпрі. Збито одну крилату ракету,
– мовиться у повідомленні.
Українці у коментарях дякують героям за захист.
Окрім того, у ніч на 10 вересня повідомили про вибухи на Харківщині та у Миколаєві.
Людям нагадують, що не можна ігнорувати повітряну тривогу. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати своєю безпекою. Дотримання правил рятує життя.
В Україні створили унікальну систему протиповітряної оборони
Юрій Ігнат – речник командування Повітряних сил ЗСУ – заявив, що в Україні створили унікальну систему протиповітряної оборони. Вона не має аналогів у світі. Подробиць наразі не розкривають.
Водночас Україна потребує сучасних систем, які надаватимуть країни-партнери.
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