Ранее сообщалось, что Иран продал россии свои беспилотники, но официально агрессор об этом не заявлял. Доказательства того, что это правда, уже появились.

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Иранские беспилотники на войне в Украине

Наши правоохранители уже второй раз задокументировали, что российская армия использует иранские БпЛА. В частности, в Никополе Днепропетровской области обнаружили остатки БпЛА Shahed-136 (по российской маркировке – "Герань-2").



Сбитый иранский дрон / Фото Нацполиции

БпЛА можно идентифицировать по иранскому двигателю Mado M550. Он обычно остается невредимым после взрыва.



Такой же дрон заметили в 2021 году в Йемене / Фото Нацполиции

В чем опасность иранских беспилотников

Эксперты сообщали, что неизвестно, как сложно нашим воинам будет сбивать иранские беспилотники. Информации о боевом применении этого вида БпЛА крайне мало, поэтому ВСУ придется приобретать эти знания исключительно на практике. По данным СМИ, российские оккупанты заказали у Ирана 1 000 беспилотников.

Из-за санкций россия не может в достаточном количестве пополнить свои потери в технике. Поэтому страна-агрессор вынуждена искать альтернативу отечественному оружию за границей. Это делають с помощью стран, которые также под санкциями.

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