Как констатировали в разведке Британии, россия все чаще получает оружие из других государств, в том числе из Ирана и Северной Кореи.

Важно Китай не собирается спасать путина, – Яковенко назвал союзников россии

Это доказывает тот факт, что собственные запасы оружия у россии сокращаются. Интересно, что российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко заявил, что союзниками страны-агрессора являются:

условный союзник – Северная Корея,

новый союзник Мьянма, занимающая второе место по незаконному производству опиума,

а также Иран.

Разведчики добавили, что россия, вероятно, впервые разместила в Украине иранские беспилотные летательные аппараты. 13 сентября украинские официальные лица сообщили, что их силы сбили БПЛА Shahed-136 вблизи Купянска, в районе успешного наступления Украины.

Справка. Shahed-136 – это БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 км. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при атаках на Ближнем Востоке, в частности против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

Потеря Shahed-136 вблизи линии фронта свидетельствует о том, что россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не против более стратегических целей на территории Украины.

К слову, ранее источники из администрации президента США сообщали журналистам, что россия официально закупила у Ирана БпЛА серий Mohajer-6, Shahed-129, Shahed-191.

Оккупанты терпят колоссальные потери в Украине

Украинские бойцы наносят врагу значительные потери на поле боя. За более 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 53 650 оккупантов. За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 350 российских военных.

Сразу заметим, что на поле боя оккупанты теряют не только живую силу. У них еще и становится гораздо меньше техники. Некоторую, к слову, удается "затрофеить". Мы же расскажем о той, которую превратили в металлолом.

танков – 2 180 (+5 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4665 (+3) единиц;

артиллерийских систем – 1290 (+11) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 167 (+2) единиц;

самолетов – 246 (+2) единицы;

вертолетов – 215 единиц (+2);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4) единицы;

крылатых ракет – 233 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3501 (+32) единица;

специальной техники – 120 единиц (+3).

Достойно внимания – Яковенко отметил, что у россии почти не осталось армии: смотрите видео