Про це для 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зазначив, що в тих місцях, які нещодавно загарбала росія, людям дадуть російське громадянство без їхнього ж прохання.

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"Мешканці Донеччини та Луганщини вже й так вважаються громадянами псевдореспублік навіть без паспортів, тому підлягають примусовій мобілізації. Що стосується херсонців і запоріжців, то тут все набагато складніше. В окупантів поки немає механізму примусового зросійщення всіх тих, хто є на окупованих територіях", – сказав Молчанов.

Росіяни нічого не пояснюють

За словами активіста, в Запорізькій області створили "тестові військкомати". Від них повістки надходили лише тим, хто взяв російські паспорти. Решті це поки не загрожувало.

Наразі невідомо, що буде далі й чи ризикнуть окупанти оголосити всіх російськими громадянами та спробувати їх мобілізувати. Загарбники, звичайно, ніяких пояснень, не дають.

Чесно кажучи, я б хотів, щоб росіяни оголосили загальну мобілізацію і це б дозволило росії розпастися вже цього року. Всі спроби мобілізувати економіку й прогодувати юрбу саме до цього й призвели. На жаль, російське керівництво не зовсім з'їхало з глузду. Сподіваюсь, що вони не мобілізовуватимуть вороже до себе налаштованих херсонців і дадуть їм спокій, – додав Молчанов.

Як відбувається підготовка до "референдумів"

Молчанов сказав, якщо брати реальну підготовку до псевдореферендумів, тобто відкриття дільниць, то цього нічого не відбувається. Активності немає і на тих дільницях, де відомі склади та адреси. Це 13 об'єктів на всю область.

"Вся підготовка відбувається в інформаційному просторі. Самого референдуму, швидше за все, не буде, хоча вони його й розтягли на 5 днів. Тобто буде лише якась імітація. Це відкриття невідомих втаємничених псевдодільниць, на які завезуть акторів, які гратимуть роль комісії і виборців", – розповів активіст.

Він вважає, що окупанти можуть і зігнати людей на дільниці, якщо це велике місто як Херсон, де можна знайти колаборантів, які хочуть заробити.

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Чого хоче пропаганда

Росіяни заявляють про підтримку серед херсонців. Вона нібито становить 80%. Молчанов зазначив, що дивно чути про 80%, якщо лише 11% херсонців віддали дітей до російських шкіл.

"Ніхто не знає, які питання ставитимуть на "референдумі" – чи за приєднання до росії як суб'єкту федерації чи щось інше напишуть. Пропаганда спрямована не на те, щоб переконати когось підтримувати росію, а просто констатацію факту, що росії байдуже, бо вона тут назавжди", – вважає Молчанов.

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