Сергей Шойгу цинично врет об Украине, заявляя, что украинская сторона вроде бы хочет устроить провокации на своей территории, использовав "грязную бомбу". На вбросы российского министра обороны уже отреагировали советник главы Офиса Президента и глава МИД Украины, сообщает 24 канал.

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Реакция Украины на российский фейк о "грязной бомбе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал свою позицию на двух языках – английском и украинском. Он подчеркнул, что Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия, не имеет в кармане никаких ядерных бомб и не планирует их иметь.

Он отметил, что Россия часто вешает на других то, что планирует сделать сама. Так что такие высказывания Шойгу являются опасным сигналом.

Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" столь же абсурдна, сколь опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: мы не имеем никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами,

– написал Кулеба в твиттере.

В то же время Михаил Подоляк сравнил обвинения в разработке "грязной бомбы" с известным российским фейком о том, что Украина разводит боевых голубей. Он добавил, что это очередная грязная попытка оправдать русский геноцид украинского народа.

Что мы слышали от России раньше? Обвинение в нацизме, разработке ЯО и подготовке боевых голубей. Все это – абсолютное вранье. Что мы слышим сейчас? "Грязная бомба", "подрыв дамбы". Тоже ложь. Нет никакой "грязной бомбы". Есть только грязные попытки оправдать очевидный русский геноцид новым фейком,

– написал Подоляк в твиттере.

Что такое "грязная бомба" Это радиологическое оружие, в котором радиологические материалы содержатся в обычном снаряде вместе со взрывчатым веществом. При взрыве эти радиоактивные вещества разлетаются на определенное расстояние во все стороны от эпицентра.

Шойгу обзванивает международных партнеров Украины

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу обзванивает с бреднями о "грязной бомбе" министров обороны других стран, являющихся партнерами украинской стороны. В частности, он уже позвонил по телефону:

Министру обороны Франции,

Министру обороны Турции,

Министру обороны Великобритании.

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